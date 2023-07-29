صلاح حليمة: هناك توجه لوجود نظام مالى جديد يراعى أوضاع القارة الإفريقية

علق السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، على اجتماع القمة الروسية الإفريقية بحضور الرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هذه القمة اكتسبت أهمية بالغة في ظل التطورات والأحداث التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ.

وأضاف أن هذه القمة هي النسخة الثانية من هذه القمة التي عقدت في عام 2019، وكانت مصر في رئاسة الاتحاد الإفريقي، وركزت على النواحي الاقتصادية سواء التجارة أو الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه القمة ذات أبعاد متعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لأنها حقتت إنجازات دولية تتعلق بمجموعة العشرين، وهذا الأمر يحتاج لنوع من التنسيق الدولي.

وأكد أن هناك توجهًا نحو وجود نظام مالي ونقدي جديد يراعي ظروف وأوضاع القارة الإفريقية، وكان هناك توافق بين الجانبين يتعلق بعملية التمويل ومنها على سبيل المثال إمكانية استخدام العملات المحلية.