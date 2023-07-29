العشرى: مصر تمتلك مقومات القوة لتوفير استحقاقات الدعم للقضية الفلسطينية

كشف أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وقال مدير تحرير جريدة الأهرام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تستضيف غدًا مؤتمر الامناء العاملين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف مدير تحرير جريدة الأهرام، أن مصر تمتلك مقومات القوة لتوفير استحقاقات الدعم للقضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر تقوم بجهود كبيرة في توحيد الصف الفلسطيني.

وأشار إلى أن ذلك استمرارًا للدور المحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الكثير من استحقاقات الدعم للشعب الفلسطيني، وأيضًا توحيد القرار والمواقف والرؤي الفلسطينية تجاه الكثير من التداعيات الخطيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.