السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاميرا "الستات ما يعرفوش يكدبوا" ترصد آخر مستجدات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

جريدة الدستور

عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وإيمان عزالدين، تقريرًا يرصد آخر مستجدات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. 

وأوضح التقرير، أن بطولة البادل الدولية انطلقت يوم الخميس الماضي، بمشاركة مائة لاعب من 15 دولة مختلفة، من بينهم أربعون لاعبًا ضمن التصنيف العالمي، وتقام البطولة لأول مرة على أرض مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين". 

وقالت إحدى المشاركات في بطولة البادل: "أول مرة لنا في العلمين، المدينة أكثر من رائعة، حيث ملاعب على البحر، وهو شيء أول مرة نشاهده، ولن نراه في أي مكان آخر، اللاعبون قادمون من الخارج، ولهم تصنيف عالٍ جدًا، وهو شيء مشرف جدًا لمصر".

وأوضحت أن بطولة البادل تسير بشكل جيد جدًا، ويوجد لدينا فرق وصلت إلى الدور قبل النهائي.

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