"الأرصاد" تزف خبرًا سارًا للمواطنين بشأن موعد انكسار موجة الحرارة المرتفعة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار موجة الحر، قائلة: "إن موجة الحرارة بدأت تنكسر اليوم، حيث بدأت تنخفض درجات الحرارة اليوم".

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين وشيرين عفت، عبر فضائية dmc، "أن هناك استمرارًا لارتفاع في نسب الرطوبة، لكنها أقل حدة، كما أن إحساسنا بدرجات الحرارة أقل من الأيام الماضية، حيث إننا كنا على مدار أسبوعين كاملين في درجات حرارة ما بين 38 درجة مئوية- 40 درجة مئوية، في الظل على القاهرة الكبرى".

وأشارت إلى أنه كان هناك مرتفع جوي يحبس الرطوبة في طبقة كبيرة من سطح الأرض، مما أدى إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وجعلتنا نشعر بمزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث إن درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى وصلت إلى 43 درجة مئوية.

وأوضحت أنه بدءًا من اليوم يبدأ التأثير علينا في طبقات الجو العليا منخفض جوي، لافتة إلى أن هذا المنخفض الجوي سيعمل على انخفاض حتى لو طفيفًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.