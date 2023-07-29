السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الدفاع يطالب بإخلاء سبيل المتهمة بتعذيب أطفالها بالوراق

محكمة
محكمة

تواصل الدائرة  ٣٢ جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رأفت، سماع طلبات الدفاع في واقعة تعذيب ٤ سيدات لثلاثة أطفال ووضع مواد مهيجة وحارقة في أماكن حساسة بأجسادهم.

 

وطالب المحامي عبدالناصر فايد، دفاع المتهمات، الأربعاء، من المحكمة إخلاء سبيل الأم المتهمة لرعاية أبنائها وتسليمها الأطفال، حرصًا على مستقبلهم خاصة أنهم وضعوا في دار رعاية وجمعية خيرية وخاصة أن والدهم مسجون ولا يهتمون بهم في الدار.

 

وعرض  الدفاع من خلال شاشة عرض الوسائط المُعدة من النيابة العامة لعرض أدلة الإدانة، كمية من الفيديوهات التي تثبت أن ما حدث هو عقاب على أخطاء الأطفال لارتكابهم رقصات منافية للآداب، وأن الفيديوهات المقدمة للمحكمة تعرض الحنان والحب من جميع السيدات للأطفال.

 

واعترض الدفاع على ما جاء على لسان النيابة العامة عن أن ما هو موجود بالفيديوهات قسوة وهتك عرض، وإنما هي عادات المناطق الشعبية، موضحًا أن النيابة اطلعت على أدلة الدفاع قبل عرضها بالجلسة، مما يعد إخلالًا بحق الدفاع ومخالفًا لنص المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
 

وقال الدفاع خلال مرافعته إن القضية ليست بها جريمة كما عرضتها النيابة العامة وإنما هي سوشيال ميديا ولا تشكل جريمة الغرض منها الإطاحة بالأطفال وتعذيبهم.

 

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهمين هم كل من آمال.ع، أم الأطفال، سيدة .س، ٢٢ سنة، فتاة جامعية، حنان . ص، ٤٠ سنة، سعاد. ط،  جارة المتهمة الأولى.

وأنهن عذبوا الأطفال الثلاثة مرزوق، إيمان، سعاد، أعمارهم تتراوح من ٤  لـ١٢ عامًا، وذلك بتجريدهم من ملابسهم والوصول لأماكن عفتهم وتهديدهم بالقتل والتعدي عليهم بالضرب مع سبق الإصرار والترصد.

كما أنهن تنمرن على الأطفال بالقول واستعراض القوة بقصد تخويفهم ووضعهم موضع السخرية متعدين على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصيتهم دون رضاهم، وذلك بحجة تأديبهم.
 

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ٤ متهمات منهن سيدة وابنتاها، بتهمة تعذيب طفلة تبلغ عشرة أعوام وتضع إحداهن لها "شطة وليمون وملحًا" في منطقة حساسة من جسدها بعد تكبيل أخرى لها.

سوشيال ميديا المحامي عبد الناصر فايد سيدات تعذيب

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