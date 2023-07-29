حصريًا على الحياة.. حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى "دورة الزعيم عادل إمام" الليلة

تذيع شبكة تليفزيون الحياة، الليلة، حصريا، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، والتي تحمل اسم الزعيم الفنان عادل إمام.

ويرأس الدورة الحالية من المهرجان الفنان محمد رياض، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي أكدت أن النسخة الحالية من المهرجان ستكون مختلفة بما تحتويه من نجوم كبار وعروض مسرحية ومسابقات جديدة وورش للشباب وندوات ومؤتمرات صحفية لكبار النجوم، فضلا عن الإصدارات والكتب للاحتفاء بالمكرمين.

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري الأهم والأقدم والأكبر في مجال المسرح، وترعاه وتنظمه وزارة الثقافة منذ تأسيسه في عام 2006.

وتشهد الدورة الحالية تكريم عدد من النجوم، أبرزهم صلاح عبدالله ورياض الخولي وخالد الصاوي ورشدي الشامي ومحمد أبوداود وأحمد فؤاد سليم، وآخرون من كبار النجوم.

ويحيي الموسيقار العالمي الكبير هاني شنودة حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عددًا من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ"ميدلي" من أعمال الفنان الكبير عادل إمام، الذي تنطلق الدورة باسمه.