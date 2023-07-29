السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حفلات لفرق فنون شعبية.. "القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز فعاليات مهرجان العلمين اليوم

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت سلسبيل سليم، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" عن أبرز فعاليات مهرجان العلمين الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مهرجان العلمين الترفيهي يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف جنسيات العالم، مؤكدة أن الأجواء في الممشى السياحي أكثر من رائعة والعائلات والأصدقاء يستمتعون بأوقاتهم جدًا.

وعن أبرز فعاليات مهرجان العلمين اليوم قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية": "على كورنيش العلمين هناك عروض لفرقة العريش للفنون الشعبية، وفرقة التنورة التراثية، بالإضافة إلى فرق تراثية أخرى".

وتابعت: "هناك أيضًا فعاليات على مسرح الشارع بالعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية مثل استكمال بطولة البادل التي يشارك بها 100 لاعب من مختلف الجنسيات".

وأكدت أن زوار العلمين عبّروا عن سعادتهم بحفل أمس للفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، مؤكدين أن الأجواء كانت رائعة وممتعة جدًا، والإقبال كان كثيفًا جدًا.

وأردفت أن هدف مهرجان العلمين الترفيهي هو إضافة مظهر جديد لحياة الترفيه في مصر، وأيضًا الحياة الثقافية، مشيرة إلى أن المهرجان يشمل العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى هدف اقتصادي يتمثل في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية لمصر وتوفير فرص العمل.

وعن الأنشطة الترفيهية للأطفال قالت إن الممشى السياحي يوجد به الكثير من الأماكن المخصصة للدراجات والأطفال يلعبون في تلك الأماكن، أيضًا المنطقة الترفيهية تقدم عروضًا لمختلف الأعمار.

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