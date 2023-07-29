ندوة عن "مخاطر التكنولوجيا وتأثيرها على الطفل" فى معرض بورسعيد للكتاب (صور)

عقدت ندوة ثقافية بعنوان "مخاطر التكنولوجيا وتأثيرها على صحة الطفل"، تحدثت خلالها د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف على البرنامج الثقافي لمناطق الإسكان البديل، عن تأثير التكنولوجيا وبرامج التواصل الاجتماعي على صحة الطفل وسلوكه، وكذلك تداعياتها السيكولوجية على الأطفال وبين أقرانهم، وبداخل الأسرة، والتي تؤثر تأثيرا سلبيا في نمط الحياة اليومية.

وذلك ضمن الفعاليات التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لأطفال حي القابوطي ببورسعيد، إحدى مناطق الإسكان بديل العشوائيات، خلال زيارتهم إلى معرض الكتاب المقام بالمدينة الباسلة،

وضمن الفعاليات نفذت الفنانة غادة عبد النبي ورشة فنون تشكيلية لرسم وتصميم بوسترات عن الذكاء الاصطناعي باستخدام ألوان الفلوماستر وألوان الباستيل الزيتية على ورق كانسون أبيض.

كما قدمت شيرين عبد المولى ورشة ثقافية لعمل مجلة حائط بعنوان "حماة الوطن" تضمنت معلومات عن ثورة يوليو وما أحدثته من تغير الحياة على أرض مصر وإنجازات الثورة السياسية والاقتصادية والثقافية، والاجتماعية ومن أهم هذه الإنجازات إلغاء الحكم الملكي وقيام الجمهورية، وإنشاء الهيئة العامة للثقافة الجماهيرية والمراكز الثقافية لتحقيق توزيع ديمقراطي للثقافة، والعدالة الاجتماعية.

كما نفذت الفنانة كريمة الديب ورشة فنون تشكيلية لرسم شخصيات الكارتونية اليابانية وأغلفة قصص قطر الندى رسم بألوان الفلوماستر والباستيل.

هذا واستمر فريق أجيال في تقديم فقراته الفنية لإسعاد الأطفال وفقرات تنورة وعرائس ماريونت ومسابقات وفوازير، إلى جانب استقبال الجمهور بالشخصيات الكارتونية بإشراف المخرج عمرو حمزة، بالإضافة لعرض مسرحية "الوردة الزرقاء" تأليف وإخراج فاطمة المعدول، تحريك فريق عرائس جاردن سيتي.

يذكر أن الفعاليات تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي ضمن مشاركة ثرية لهيئة قصور الثقافة بالدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث تشارك الهيئة بأكثر من 250 عنوانا من سلاسل إصدارات مشروع النشر، ومنها أحدث إصداراتها خلال العام الحالي 2023، والتي تتميز بقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة، كما تقدم عددا من الفعاليات ضمن البرامج المخصصة للأطفال بالمعرض.

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