أكاديمية الشرطة تستضيف دورتين تدريبيتين حول القانون الدولى الإنسانى

استضافت أكاديمية الشرطة فعاليات دورتين تدريبيتين بعنوان «القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مناطق النزاع»، واللتان عقدتا خلال يومى 24-25 يوليو 2023 بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة عدد من ضباط الوزارة.

عُقدت الدورة في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يشمل عدة مجالات تدريبية منها المتعلق بالقانون الدولي الإنساني.

واستهدفت تدريب الكوادر المرشحة للمشاركة فى مهام حفظ السلام، وتوعيتهم بالدور الهام الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاعات، وتطبيق القانون الدولي الإنساني وأهميته في حماية المدنيين وخاصة الفئات الضعيفة.

كما شهدت الدورتان التدريبيتان محاضرات متخصصة حول القانون الدولي الإنساني، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيقه بمناطق النزاع، ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة، حيث قام بتنفيذ البرنامج التدريبي نخبة من خبراء المنظمة الدولية، بالتعاون مع المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، حيث تعتبر تلك الموضوعات من الجوانب الهامة في إعداد وتدريب حفظة السلام لأداء دورهم بفعالية أثناء المشاركة فى مهام حفظ السلام.

ووجه مسئولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشكر لوزارة الداخلية على التعاون المستمر فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.