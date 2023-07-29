غرفة عمليات لمتابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالهيئات الشبابية والرياضية في الإسكندرية

شكّلت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، غرفة عمليات لمديرية الشباب والرياضة، تتضمن كلاً من مسؤولي مكتب الأزمات والكوارث، مديري الإدارات وفروع الشباب، لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل غرفة عمليات ممثلة في مكتب الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وأضاف بيان مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اليوم، أنه بناءً على تعليمات وكيل الوزارة، يتم من خلال غرفة العمليات توثيق كل عوامل الأمن والسلامة، ومتابعة المكونات الأساسية لترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام اللمبات الليد، واستخدام الصالات أثناء النهار للتدريبات لوصول الإضاءة الطبيعية من خلال نوافذها، وتقليل عدد الكشافات بالملاعب بنسبة ملائمة للتدريب بالملاعب بالفترة المسائية، بالإضافة إلى تقليل عدد اللمبات بالمكاتب، واتباع عوامل الأمن والسلامة المتفق عليها.

وأوضح البيان، أن ترشيد الاستهلاك، يسهم بشكل مباشر في تقليل الإنفاق، وبالتالي توفير المال للأسر وتوجيهها إلى أوجه إنفاق أكثر استفادة بالنسبة لهم، كما أن ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد يساعد على الحفاظ على البيئة التي يعيش فيها البشر، والحفاظ على البيئة يعني الحفاظ على جودة حياة ملائمة لكل مواطن.

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