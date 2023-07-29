السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لسرقة دراجته للنارية.. عاطل يستدرج شاب ويذبحه داخل أرض زراعية بالشرقية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته في أرض زراعية بجوار مصرف صان الحجر في طريق أولاد صقر - صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتبين أن المتهم قد استدرج المجني عليه وقتله ذبحًا لسرقة دراجته للنارية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة الشاب هانى صالح النمر، 20 سنة، مقيم بجزيرة الشافعي بمركز أولاد صقر، مذبوحًا في أرض زراعية بجوار مصرف صان الحجر.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث وتحديد هوية المتهم وضبطه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى ع، 23 سنة، وأن المتهم قد استدرج المجني عليه وأنهى حياتها لأجل سرقة دراجته، فيما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، فيما وضعت الأجهزة الأمنية خدمات أمنية بجوار منزلي المتهم والمجني عليه لملاحظة الحالة.

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

موعد تسليم الكنترولات نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزير التعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

فعال.. موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي| نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟