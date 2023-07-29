السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار بالقاهرة

ضبط شخصين
ضبط شخصين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصان ، مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما" وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 متر - الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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