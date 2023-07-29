السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "جي بادل": اللاعبون انبهروا بشواطئ العلمين وحضروا حفل أحمد سعد

حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد

كشفت مارينا المصري، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أبرز فعاليات مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، والذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين".

ويواصل مهرجان العلمين الترفيهي فعالياته وسط أجواء مبهجة، حيث انطلقت بطولة البادل بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المحترفين.

وقال إسماعيل صديق، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بادل"، إنه تمت دراسة المكان من جميع النواحي من أجل مشاركة اللاعبين في البطولة.

وأضاف:"لدينا 100 لاعب من 15 دولة من جميع أنحاء يشاركون في بطولة البادل في مهرجان العلمين"، لافتًا إلى أن اللاعبين انبهروا بوجود الملاعب على الشواطئ، متابعًا:"مش مصدقين نفسهم لأنهم لم يلعبوا على ملاعب بهذا الشكل من قبل".

وتابع:"مهرجان العلمين حاجة تشرف بصراحة، وسعداء جدًا بوجودنا هنا، ووفرنا أمس للاعبين تذاكر لحفل الفنان أحمد سعد وكانوا سعداء للغاية".

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