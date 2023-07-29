السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسى وضع خارطة طريق لدعم ومساندة دول إفريقيا

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي

اعتبرت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرج، تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع الدول الإفريقية وروسيا، علاوة على تعزيز العلاقات القائمة.

وأوضحت عجمي، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي استطاع بكلمته أن يضع خارطة طريق أمام المجتمع الدولي لدعم ومساندة دول القارة السمراء في مواجهة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية.

وأشارت عضو خارجية النواب إلى أهمية الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر لترسيخ مكانة القارة الإفريقية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.

وتابعت النائبة غادة عجمي أن القيادة السياسية حريصة على تسخير جميع إمكانيات مصر لمساندة وقيادة العمل الإفريقي من خلال الشراكة الإفريقية مع جميع مناطق العالم ومنها على سبيل المثال الصين واليابان والاتحاد الأوروبي.

وشددت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج على ضرورة التعاون لإيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد القارة الإفريقية، علاوة على البحث عن آليات مبتكرة لدعم النظم الزراعية والغذائية.

وطالبت النائبة غادة عجمي المجتمع الدولي بالإسراع في دعم ومساندة الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي؛ لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على التوصل إلى حلول سلمية لإنهاء الأزمة.

النائبة غادة عجمي مجلس النواب المصريين بالخارج لجنة العلاقات الخارجية الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الروسية الإفريقية العلاقات الاستراتيجية الدول الإفريقية وروسيا

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