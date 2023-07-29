السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع رأسمال الشركات المدرجة بالبورصة لـ19.4 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأسمالها بقيمة 19.4 مليار جنيه حتى يوم 23 يوليو من الشهر الجاري، وذلك بعد زيادة 17 شركة رءوس أموالها بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و327 مليون جنيه في مارس، و110 ملايين جنيه في مايو، و1.4 مليار جنيه في يونيو، و10.1 مليار جنيه حتى يوم 23 يوليو.

وزادت شركتا أودن للاستثمارات المالية، وبلتون المالية القابضة، رأسمالها من 104 ملايين سهم إلى 500 مليون سهم بقيمة 23.1 مليون جنيه للأولى، ومن 463.5 مليون سهم إلى 5.5 مليار سهم بقيمة 10 مليارات جنيه للثانية.

وسبق أن رفعت 15 شركة رأسمالها، وهى: البنك التجاري الدولي (مصر)، والبنك المصري الخليجي، وبنك القاهرة، والتوفيق للتأجير التمويلي- إيه. تي. ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والتشخيص المتكاملة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والملتقى العربي للاستثمارات.

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