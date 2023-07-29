الراتب يصل لـ15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف لجميع المؤهلات

أعلنت وزارة العمل عن توافرعدد من الوظائف الخالية للشباب بمحافظة القاهرة، وبمرتبات مجزية تتراوح بين 3 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع شركات عديدة من القطاع الخاص في غالبية مجالات العمل لكل من الشباب والكبار.

وظائف وزارة العمل بالقاهرة

وكشفت وزارة العمل عن تفاصيل الوظائف المطلوبة، التي تأتي من خلال شركات لإدارة المشروعات، تتواجد مقراتها في القاهرة الجديدة، حيث طلبت شركة الدهان لإدارة المشروعات 50 شيف مطبخ ومشويات برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، وخبرة تبدأ من 3 سنوات.

كما طلبت الشركة مضيفا وكول سنتر من الجنسين برواتب من 3200 حتى 3500 جنيه، بشرط الحصول على مؤهل متوسط على أن تكون السن بين 18 - 35 سنة، كما طلبت 10 أستيوارد، بشرط الحصول على مؤهل متوسط، وبراتب 3200 جنيه، والسن بين 18 - 35 سنة.

وظائف أمن وحراسة

- شركة أمن وحراسة، توفر وظائف خالية بإجمالي 765 موظفًا للعمل الفوري برواتب تصل إلى 4300 جنيه، مع توافر العديد من الخدمات مثل المواصلات، والإقامة المجانية، بالإضافة إلى 4 أيام راحة شهرية.

- شركة استثمار بحاجة إلى 500 موظف بين عضو فريق وعامل إنتاج ومخازن، برواتب تصل إلى 4000 جنيه مع توفير بدل انتقال وتأمينات.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل.

الجدير بالذكر أن وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية بشأن إعلانات الوظائف، لضمان تنفيذها وعدم وجود أي تلاعب بالراغبين في العمل.