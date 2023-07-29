السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: وفرت وظائف للأمريكيين أكثر من أى رئيس سابق

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الجمعة، أن إدارته وفرت خلال سنتين وظائف للأمريكيين أكثر مما وفره أي رئيس سابق منذ أربعين عامًا.

 

وقال بايدن - في كلمة عن الاقتصاد، ألقاها خلال زيارته إلى ولاية ماين حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - : "حرصت منذ تولي الرئاسة إلى إعادة بناء الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى".

 

وأضاف بايدن أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع بينما تتراجع نسبة التضخم.


وانتعش الاقتصاد الأمريكي بعض الشيء، هذا العام، نتيجة رفع معدلات الفائدة مرات عدة للتعامل مع التضخم، على الرغم من توقع الاحتياطي الفيدرالي بأن تدخل البلاد في ركود بحلول نهاية العام.


وسجل التضخم مجددًا تباطؤًا قويًا في الولايات المتحدة، في يونيو، عند 3 في المائة بوتيرة سنوية، ويكون بهذا بلغ أدنى مستوى له منذ مارس 2021، لكنه ما زال أعلى من هدف 2 في المئة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لأرقام نشرتها وزارة العمل الأسبوع الماضي.


وفي مايو، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن ناتج الاقتصادي المحلي ارتفع بنسبة أعلى مما كان يعتقد في السابق، خلال الفصل الأول من هذا العام.

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