السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: الأزمة الصحية فى السودان وصلت إلى مستويات خطيرة

الأزمة الصحية فى
الأزمة الصحية فى السودان

قالت منظمة الصحية العالمية إن الأزمة الصحية فى السودان وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية، حيث لا يزال أكثر من ثلثى المستشفيات خارج الخدمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

وقالت المنظمة فى بيان: "إنه فى الفترة بين 15 أبريل و 24 يوليو الحالي، تحققت منظمة الصحة العالمية من 51 هجومًا على المرافق الصحية، مما تسبب فى وفاة 10 أشخاص و إصابة 24 آخرين".


وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد، فى تصريح له: “إن حجم الأزمة الصحية هائل ونحن نعمل بجد لتكثيف استجابتنا، وتقديم الإمدادات الطبية الحرجة وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة، على الرغم من أن الهجمات على المرافق الصحية وانعدام الأمن واسع ويزيد من تفاقم التحديات، فإننا مصممون على الوصول إلى المحتاجين ونحث على زيادة دعم المانحين كى نتمكن من تقديم الخدمات بشكل مناسب”.

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم برقم الجلوس ومؤشرات النجاح بالنسب المئوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

محمد رياض: رقصت على أغانى المهرجانات مع أولادى وأحب سماع أم كلثوم

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

فوكس نيوز: موجة الحر تضرب الاقتصاد الأمريكى وتقوض قدرته الإنتاجية

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟