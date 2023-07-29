الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: سنرد بقوة على مهاجمة قوات كييف مدينة تاجانروج

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بقوة على مهاجمة قوات كييف بصاروخ مدينة تاجانروج الروسية.

 

وقالت زاخاروفا - فى بيان اوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة- "ندين بشدة الأعمال الإجرامية القادمة لنظام كييف الموجهة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية السلمية.. يحتفظ الجانب الروسى بالحق فى اتخاذ إجراءات جوابية قاسية" .


وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوى الروسى تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200"، معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المبانى فى تاجانروج بمقاطعة روستوف.

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