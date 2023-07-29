السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخا فى مقاطعة روستوف

صاروخ
صاروخ

أعلن حاكم مقاطعة روستوف فاسيلى جولوبيف، أن منظومات الدفاع الجوى الروسية اعترضت صاروخًا ثانيًا فى سماء المقاطعة.

وقال جولوبيف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه تم تسجيل إسقاط منظومات الدفاع الجوي صاروخًا ثانيًا، هذه المرة في منطقة آزوف، ويتم الكشف عن الأضرار التي تسبب بها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق أن الدفاع الجوى الروسي تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المباني في تاجانروج بمقاطعة روستوف.

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