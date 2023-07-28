السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": عروض مبهرة من مسرح الشارع بمهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

كشفت جاكلين ماهر، موفدة «إكسترا نيوز»، من العلمين، عن آخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة "العالم عالمين".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "‘إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس،  إن المسرح المكشوف بمدينة العلمين الجديدة يشهد تفاعلا من الجمهور، المنتظر لانطلاق حفل الفنان علي الهلباوي.

وأضافت أن الحالة الجميلة والمبهجة أمام «مسرح الشارع» وتوافد الزائرين بلا انقطاع وسط الأجواء الاحتفالية، مشيرة إلى أن الهواء والنسمات الصيفية، خاصة مع غروب الشمس، تجعل الأجواء أكثر بهجة.

وأكدت أن مسرح الشارع المُقام أمام شاطئ «البحر المتوسط» على امتداد كورنيش العلمين انطلقت أولى عروضه أمس وشاهدناها.

وتابعت أن مسرح الشارع يعد مسرحا مكشوفا يتفاعل معه الجمهور، وزواره غير معروفين لأنه متاح لأي مارة، إذ يمكنهم متابعة العروض والفنون المختلفة المقدمة عليه.. وأمس كان هناك عرض لفريق وكورال هارموني عربي من شباب جامعة عين شمس نجحوا في جذب كافة الطبقات والفئات العمرية وكانوا في حالة انسجام كبيرة مع ما يُعرض.

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