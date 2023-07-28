الجمعة 28 يوليو 2023
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مصر

حجازى: 89.7 % نسبة النجاح فى مادة الرياضيات البحتة

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم إلى مركز التصحيح الالكتروني الرئيسي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب نجاح عدد من المواد الدراسية لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

ويرصد "الدستور" في التقرير نسب نجاح المواد التي أعلنت عنها الوزارة، وجاءت كالتالي :
مادة اللغة العربية، نسبة نجاحها  90%
مادة اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها91%
مادة الكيمياء، نسبة نجاحها 88.9%
مادة الجغرافيا، نسبة نجاحها 91.6%
مادة الفيزياء، نسبة نجاحها91%
مادة التاريخ، نسبة نجاحها 90.2%
مادة الجيولوجيا، نسبة نجاحها 91.1%
مادة الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88.5%
مادة علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%

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