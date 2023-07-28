الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: إسرائيل تستعد لعملية عسكرية كبرى ضد جنين ومخيماتها

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على استعداد قوات الاحتلال لشن عملية على فلسطين.

وقال خلال تقديم برنامجه" مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم أربعة فلسطينيين واقتحمت إحدى المدارس الفلسطينية وحطمت بعض محتوياتها.

وأضاف أنه تم إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهة بعض من المستوطنين الذين كانوا يريدون العودة إلى أحد البلدان الفلسطينية التي تم إجلاؤهم منها مسبقًا.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت مداهمات وتفتيش للمنازل في محافظة الخليل وقامت باعتقال شابين فلسطينيين.

وأشار إلى أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صرحت بأن التقديرات الأمنية تستبعد تصعيد الأوضاع بالضفة على خلفية اقتحام آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية كبرى ضد الجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية وخاصة في جنين ومخيماتها.

وتابع: من الواضح تمامًا أن الأمر لن يهدأ في الأراضي الفلسطينية والجيش الإسرائيلي مصمم طوال الوقت على التصعيد وعدم تهدئة الأوضاع.

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