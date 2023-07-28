"كأنه ينطق".. صاحب تمثال البابا شنودة يكشف كواليس نحت المجسم ومكانه

كشف النحات الشاب ميشيل حنا، كواليس نحته لتمثال البابا شنودة، والذي خطف الأنظار، وبدا وكأنه "حي".

وقال ميشيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه كان يحب الرسم وشغوف بتعلمه، ثم بعد ذلك تواصل مع نحاتين من بلده المنيا، وأحب النحت أكثر، فاتجه لمصر القديمة، وتعلم النحت على يد نحاتين كبار، لكنه لم يدرس في مجال النحت.

وأردف: "أنا حاصل على دبلوم، لم أدرس النحت، لكن اللي بيحب حاجة بيتعلمها، وكان نفسي اعمل مجسم للبابا، لكنه انطلب مني كشغل، بحكم إني معروف في المجال الكنسي، وطلب مني بمقاس محدد ارتفاعه 175 سم، فبدأت أجمع الصور، لأنه شخصية لا يجوز فيها الخطأ، وموجود في أذهان ناس كثير".

وكشف أن التمثال سيوضع في كنيسىة البابا شنودة بحلوان.

وعلق الباز، على التمثال، قائلًا: "نحت تمثال كأنه ينطق، حاجة في منتهى الروعة".