الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كأنه ينطق".. صاحب تمثال البابا شنودة يكشف كواليس نحت المجسم ومكانه

النحات الشاب ميشيل
النحات الشاب ميشيل حنا

كشف النحات الشاب ميشيل حنا، كواليس نحته لتمثال البابا شنودة، والذي خطف الأنظار، وبدا وكأنه "حي".

وقال ميشيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه كان يحب الرسم وشغوف بتعلمه، ثم بعد ذلك تواصل مع نحاتين من بلده المنيا، وأحب النحت أكثر، فاتجه لمصر القديمة، وتعلم النحت على يد نحاتين كبار، لكنه لم يدرس في مجال النحت.

وأردف: "أنا حاصل على دبلوم، لم أدرس النحت، لكن اللي بيحب حاجة بيتعلمها، وكان نفسي اعمل مجسم للبابا، لكنه انطلب مني كشغل، بحكم إني معروف في المجال الكنسي، وطلب مني بمقاس محدد ارتفاعه 175 سم، فبدأت أجمع الصور، لأنه شخصية لا يجوز فيها الخطأ، وموجود في أذهان ناس كثير".

وكشف أن التمثال سيوضع في كنيسىة البابا شنودة بحلوان.

وعلق الباز، على التمثال، قائلًا: "نحت تمثال كأنه ينطق، حاجة في منتهى الروعة".

تمثال البابا شنودة صاحب تمثال البابا شنودة

مواد متعلقة

باحث سياسى: أمريكا فى يدها مفتاح الحل لأزمة أوكرانيا لكنها تبتز روسيا

محمد الباز ناعيًا والده: فقدت صديقى الأول

الباز يشكر كل من قدم العزاء فى والده: "شكرًا لدعمكم ومساندتكم"

الباز: الناس توقفت عن استخدام الأسانسيرات.. ولا يجب الاستخفاف بآلامهم

الباز يقترح على الحكومة العمل "أونلاين" طوال الأسبوع لتوفير الكهرباء

مصطفى بكرى للحكومة: طبطبوا على الناس ولا تتركوا الفرصة للإخوان للتغلغل مرة أخرى

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: نتطلع لمواصلة العمل مع مصر لتطوير "نوفّى"

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: مصر أكبر دولة يعمل فيها البنك خارج الاتحاد

الأكثر قراءة

106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية موعد ظهور النتائج

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أول تعليق من أوسوريو عقب الفوز على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

موسيمانى يقود الوحدة الإماراتى للفوز على الكويت الكويتى بالبطولة العربية

إنقاذ 69 مصطاف من الغرق في رأس البر بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟