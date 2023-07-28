الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبيرة: كلمة الرئيس السيسى خلال القمة الروسية الإفريقية اشتملت على عدة محاور رئيسية

القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية

علقت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الإفريقية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الروسية الإفريقية اشتملت على عدة محاور رئيسية في غاية الأهمية منها تشخيص الوضع الدولي الراهن وحجم التغيرات التي تواجه مصر والعالم، بالإضافة إلى رؤية مصر وموقفها من التحديات والمتغيرات بشكل عام. 

وأشارت إلى أن الدول الأوروبية وأمريكا يسعون جاهدين لجعل الدول الإفريقية تتخندق معهما ضد روسيا، لافتة إلى أن الدول الإفريقية لا يجب عليها أن تتخندق مع أحد ضد أحد.

وأوضحت أن التعاون مع روسيا لا يعني أن مصر وإفريقيا ضد أمريكا والعكس وهذا هو مفهوم الاستقلال الحديث، مشيرة إلى أن شعار القمة الروسية الإفريقية كان واضحًا جدًا وهو الأمن والتنمية وهذا ما تحتاجه القارة.

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