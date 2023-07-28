الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: 60% من دخل صندوق قناة السويس موجه لموازنة الدولة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أكد أسامة ربيع رئيس قناة السويس، أن القناة قدمت خدمة الحجز المسبق في التحول الرقمي على موقع الهيئة، مشيدا بالجهد المبذول من قبل مرشدين وعمال وقاطرات في الهيئة.

وقال ربيع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، صندوق قناة السويس يمتلك حاليا 100 مليار جنيه، يتم دخول 60% منهم لموازنة الدولة، والباقي يدخل في التشغيل بالقناة، منوها أن الهيئة لديها صلاحيات تدشين مشروعات وطنية متعددة. 

وعن أصول القناة، أكد رئيس قناة السويس، أصول القناة التي لا يمكن الاقتراب منها هو مجرى القناة ذاتها، خاصة أنها هيئة مصرية ذات سيادة، لافتا إلى أن عمل شراكات مع الشركات الأخرى ليس لها علاقة بالمجرى الملاحي، مما يسمح مجال التوظيف والعمالة للشباب. 

وكشف ربيع، أن صندوق هيئة قناة السويس لا علاقة له بالمجرى الملاحي، منوها أن القناة في تطوير مستمر لمواجهة التحديات والمخاطر والطوارئ، وهذا أدى لتدشين الصندوق بتبني الفكرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

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