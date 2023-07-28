الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نورهان الشيخ: القمة الروسية أكدت أن إفريقيا حجر زاوية فى النظام العالمى الجديد

الدكتورة نورهان الشيخ
الدكتورة نورهان الشيخ

كشفت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، عن أبرز نتائج القمة الروسية الإفريقية، كما أوضحت أهمية القمة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن القمة الروسية الإفريقية لها أهمية كبيرة نتيجة الضغوط الشديدة التي تتعرض لها الدول الإفريقية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن الدول الكبرى مثل الهند والصين رغم ما حققته من نتائج إيجابية كبيرة في سياستها الخارجية تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتابعت: "أعتقد أن انعقاد القمة بشكل كبير رغم ما نوه إليه عدد من القادة والزعماء يعتبر نجاحا كبيرا وإصرار من الدول الأفريقية على إرسال رسالة أن العهد الاستعماري انتهى بغير رجعة وأصبحنا في عصر تحقيق المصالح، وأن أفريقيا حجر زاوية في النظام العالم الجديد".

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