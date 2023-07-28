ضياء رشوان: اتفاقيات روسية للتعاون العسكري مع 40 دولة إفريقية

علق الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، علي فعاليات القمة الروسية الأفريقية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال “رشوان” خلال تقديم برنامجه" مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن روسيا وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مع أكثر من 40 دولة إفريقية لتعزيز القدرات الدفاعية لدول القارة.

وأضاف أن الدول الإفريقية تلقت كميات كبيرة من الأسلحة والتكنولوجيا بعضها بلا مقابل بهدف تعزيز أمن وسيادة دول القارة.

وأشار إلى أنه وفقًا لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد تم دعوة ممثلين من الدول الإفريقية للمشاركة بفاعلية في المنتديات العسكرية التي تنظمها روسيا وتتناول جوانب تقنية وفنية في الموضوعات العسكرية وكذلك في المناورات التي تقوم بها روسيا للتعرف على المعدات العسكرية وطرق استخدامها.

وأوضح أن الرئيس الروسي نوه بشكل واضح خلال القمة الروسية الإفريقية، إلى أن روسيا ستقدم المساعدات للدول الإفريقية لتحرير نفسها من بقايا الاستعمار الذي ظل لفترات طويلة داخل القارة.