أبو كلل لـ "القاهرة الإخبارية": العراق قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب

أكد محمد أبو كلل، ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر، أن بلاده قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب.

وقال “ أبو كلل” خلال حواره في برنامج “ ثم ماذا حدث”، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة “القاهرة الإخبارية”:"أستطيع القول أن القوات المسلحة العراقية اليوم، تتمتع بكفاءة كبيرة جدًا وعالية، لا أكون مبالغ عندما أقول أنها الأعلى أو صاحبة ترتيبات متقدمة جدا على مستوى العالم.

وتابع مبررًا: “الإرهاب اللي وجهناه في العراق لم يحدث في أي دولة، حرب شوارع ، وقتال من بيت لبيت، خصوصا في المراحل النهائية لتطهير البلاد من تنظيم داعش في الموصل”.

وأضاف أنه خلال الفترة من 2003 وحتى 2010، شهد العراق عمليات إرهابية يوميا، بل وصل الأمر أن العراق شهد 77 تفجيرا خلال يوما واحدا، ما بين حزام ناسف و عبوة ناسفة، وسيارة مفخخة، وهجوم مسلح، وأصبح الآن لدى القوات الأمنية العراقية قدرة كبيرة على إجراء عمليات استباقية وهذا هو المهم.