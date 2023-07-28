الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو كلل لـ "القاهرة الإخبارية": العراق قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب

محمد أبو كلل
محمد أبو كلل

أكد محمد أبو كلل، ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر، أن بلاده قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب.

وقال “ أبو كلل” خلال حواره في برنامج “ ثم ماذا حدث”، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة “القاهرة الإخبارية”:"أستطيع القول أن القوات المسلحة العراقية اليوم، تتمتع بكفاءة كبيرة جدًا وعالية، لا أكون مبالغ عندما أقول أنها الأعلى أو صاحبة ترتيبات متقدمة جدا على مستوى العالم.

وتابع مبررًا: “الإرهاب اللي وجهناه في العراق لم يحدث في أي دولة، حرب شوارع ، وقتال من بيت لبيت، خصوصا في المراحل النهائية لتطهير البلاد من تنظيم داعش في الموصل”.

وأضاف أنه خلال الفترة من 2003 وحتى 2010، شهد العراق عمليات إرهابية يوميا، بل وصل الأمر أن العراق شهد 77 تفجيرا خلال يوما واحدا، ما بين حزام ناسف و عبوة ناسفة، وسيارة مفخخة، وهجوم مسلح، وأصبح الآن لدى القوات الأمنية العراقية قدرة كبيرة على إجراء عمليات استباقية وهذا هو المهم.

الأكثر قراءة

وزير التعليم يزور كنترول تصحيح الثانوية العامة استعدادًا لإعلان النتيجة

أضرار "الكيس الزلالي" في اليد وأعراضه وطرق الوقاية منه

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الأدبية

معالجة باستخدام الميكروبات.. "التعدين الحيوى" أحدث طرق استخراج المعادن

الباز: الناس توقفت عن استخدام الأسانسيرات.. ولا يجب الاستخفاف بآلامهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟