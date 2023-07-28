حارس الاتحاد المنستيرى: الزمالك فريق كبير.. ونعانى من عدم التفاهم

تحدث بشير بن سعيد، حارس مرمى فريق الاتحاد المنستيري التونسي، عن أسباب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه أمام الزمالك برباعية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وقال بن سعيد في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "نخوض المباراة الأولى، ومازلنا فريقًا غير متفاهم ولدينا نواقص عديدة، وبمشيئة الله سنتحسن في المباريات المقبلة".

وأضاف :"لم يكن لدينا وقت كافٍ للتحضير ولا نزال غير متفاهمين كأفراد".

وتابع: "أقدم التهنئة لفريق الزمالك وأتمنى لنا حظ أفضل في المباريات القادمة".

وأوضح: "الزمالك فريق كبير ومن الطبيعي أن يلعب على أخطائنا ونحن تأثرنا بالهدف الأول".

وعن مواجهة النصر، قال: "مباراة النصر ستكون أصعب كثيرا من مواجهة الزمالك، نحاول التحسن والتطور في البطولة العربية ونتمنى التوفيق من الله".