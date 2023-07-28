الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو كلل لـ"القاهرة الإخبارية": حكومة شياع السوداني لها مميزات عديدة

محمد أبو كلل
محمد أبو كلل

قال محمد أبو كلل، ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر، إن العام الماضي في العراق كانت الظروف مختلفة، وكانت سيئة للغاية بل كان العالم يترقب الأوضاع في العراق كونها كانت تحبس الأنفاس، موضحاً: كان هناك أزمة سياسية، وبعض مخاض صعب نسبيا، ولدت حكومة محمد شياع.

وأضاف “أبو كلل” خلال لقائه في برنامج “ثم ماذا حدث”، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة “القاهرة الإخبارية"، حكومة شياع السوداني لها مميزات عديدة، كون السوداني تدرج في المناصب الحكومية في العراق، فعمل كموظف وعضو مجلس نواب، ومحافظ ووزير، فهو يعرف الجهاز الإداري للدولة بصورة جيدة وعميقة ودقيقة، ولديه الإمكانية على وضع يده مكان الخلل، فضلًا عن أن لديه خطة معينة وفكر معين حول كيفية تصحيح وضع الخدمات.

وواصل: “قدر بصورة حقيقية وطبقا لخطة معينة إظهار أن الحكومة استطاعت تغيير واقع الخدمات في العراق في 100 يوم”.

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