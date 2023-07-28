محمد أبو كلل: أتمنى لمصر التوفيق والنجاح في بناء الجمهورية الجديدة

وجه محمد أبو كلل، ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر، التهنئة إلى مصر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وقال “أبو كلل” خلال لقائه في برنامج “ثم ماذا حدث”، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة “القاهرة الإخبارية”:" أتذكر تلك الذكرى لأننا نحن نعيش أجواء الاحتفالات حتى الآن، فهي يوم 23 يوليو، وذكرى تأسيس تيار الحكمة يوم 24 يوليو، رغم فارق التاريخ".

وأضاف ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر: أتمنى لمصر دوام التوفيق والنجاح في خطواتها في بناء الجمهورية الجديدة.