الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد أبو كلل: أتمنى لمصر التوفيق والنجاح في بناء الجمهورية الجديدة

محمد أبو كلل
محمد أبو كلل

وجه محمد أبو كلل، ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر، التهنئة إلى مصر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وقال “أبو كلل” خلال لقائه في برنامج “ثم ماذا حدث”، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة “القاهرة الإخبارية”:" أتذكر تلك الذكرى لأننا نحن نعيش أجواء الاحتفالات حتى الآن، فهي يوم 23 يوليو، وذكرى تأسيس تيار الحكمة يوم 24 يوليو، رغم فارق التاريخ".

وأضاف ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر: أتمنى لمصر دوام التوفيق والنجاح في خطواتها في بناء الجمهورية الجديدة.

الأكثر قراءة

وزير التعليم يزور كنترول تصحيح الثانوية العامة استعدادًا لإعلان النتيجة

أضرار "الكيس الزلالي" في اليد وأعراضه وطرق الوقاية منه

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي أدبي 2023 بالرابط المباشر

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الأدبية

معالجة باستخدام الميكروبات.. "التعدين الحيوى" أحدث طرق استخراج المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟