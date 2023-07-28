الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي طرح رؤية مصرية شاملة لتطوير العلاقات الروسية لإفريقية

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

رئيس "صناعة النواب":  


أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الرؤية السياسية والاستراتيجية التي طرحها الرئيس السيسي، للشراكة مع روسيا خلال فعاليات القمة الأفريقي الروسية بمدينة سان بطرسبرج. وعلق: “رؤية متكاملة لتعميق العلاقات الروسية الأفريقية في مجالات كثيرة”.

ونوه رئيس "صناعة النواب" في تصريحات له، إلى استعراض الرئيس السيسي الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية الروسية، خلال فعاليات القمة، وفي مقدمتها العمل على تعزيز السلم والأمن في القارة، عبر تفعيل ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي. 

و أشار رئيس صناعة البرلمان، إلى طرح الرئيس السيسي كذلك، رؤية مصر في العمل على تعزيز قدرات القارة على تحقيق أمنها الغذائي عبر إيجاد حلول لتوفير الغذاء والأسمدة و التكنولوجيا الزراعية وآليا التمويل اللازم لها، ومواجهة تحديات تغير المناخ واتخاذ خطوات جادة وصادقة نحو توفير التمويل اللازم لدعم الدول الأفريقية في مساعيها ذات الصلة.

و اختتم النائب معتز محمد محمود، أن مصر تولي أهمية كبيرة للنهوض تنمويا وصحيا واقتصاديا بقارة أفريقيا، و ما حدث مع مختلف دولها نقلة جذرية للعلاقات وتفعيل لمختلف أنواع الشراكات وتعزيز العلاقات الثنائية.

القمة الأفريقية الروسية النائب معتز محمد محمود العلاقات الروسية الإفريقية رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب مدينة سان بطرسبرج

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