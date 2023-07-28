رئيس مدينة الأقصر يواصل استجابته لحل شكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي

وجّه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، توجيهات مباشرة إلى الأجهزة التنفيذية التابعة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وذلك فور قراءة الشكوى الواردة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تراكم القمامة حول حاوية القمامة أمام مدرسة العوامية الرسمية لغات بمنطقة العوامية واستياء من سكان المنطقة لعدم وجود اهتمام من الحي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.

على الفور وجه الدكتور علي الشرابي قطاع النظافة بمنطقة جنوب لتمشيط المنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث ورديات على مدار اليوم تقوم بأعمال رفع مخلفات القمامة من الحاويات باستمرار وأن هناك سيارات مخصصة للنظافة تمر بصفة دورية لإزالة أي مظهر عشوائي.