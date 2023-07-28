الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد مناع لـ"لوغاريتم": نجحت فى علاج شجرة الصنوبر المهددة بالانقراض فى كوريا

برنامج لوغاريتم
برنامج "لوغاريتم"

يواصل برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، متابعة فقراته داخل كوريا الجنوبية والتي يسلط فيها الضوء على التقدم العلمي.

كشف الدكتور محمد مناع باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بوسان الوطنية بكوريا، عن أهمية أشجار الصنوبر وأنها العنصر الأساسى فى الغابات بكوريا، مشيرًا إلى أن عمله كان البحث عن عنصر حيوى يساعد الشجرة فى مقاومة المرض الذى أصابها، حيث لجأنا لـ1000 عازلة بكتيرية وتم إنفاق 2 مليون دولار على ذلك.

وأضاف أن نجاح علاج شجرة الصنوبر شجعنا على المشروع، لأنها كانت مهددة بالانقراض، مشيرًا إلى أنه عندما علم بقيام أحمد فايق بتسجيل حوار معه دخل بكل فخر وقتال لرئيس قسمه: "التليفزيون المصرى بتاع بلدى جاى يسجل معايا".

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