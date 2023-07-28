محمد مناع لـ"لوغاريتم": المرض كان تجربة إيجابية لى.. وزوجتى كانت سندى

كشف الدكتور محمد مناع، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بوسان الوطنية بكوريا، عن تجربته فى هزيمة السرطان في المرحلة الرابعة، ومحارب المادة المسببة لسرطان الكبد، قائلًا: الورم ليس تجربة إيجابية، ولكن الظروف التى وراءه هى الإيجابية، لافتًا إلى أن زوجته وقفت معه كثيرًا.

وأكد أن فاقد الشىء يعطيه، فبعد إصابتى بالمرض أصبح للوقت معنى، مشيرًا إلى أن ساعة الصدمة الأولى لم يفرق معى سوى اللحظات السعيدة التى عشتها مع ابنى.

وقال محمد مناع، سخرت كل حياتى لمواجهة المرض اللعين، حيث إن المرض كان تحديًا وتجربة إيجابية بالنسبة لى، وعلى كل شخص أن يكون مؤثرًا من خلال حياته التى يعيشها.