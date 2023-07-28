الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيمار يسجل رابع أهداف الزمالك فى شباك الاتحاد المنستيرى

سيد نيمار
سيد نيمار

أحرز سيد عبد الله نيمار الهدف الرابع لصالح الزمالك في شباك الاتحاد المنستيري التونسي خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الأولى من البطولة العربية.

وجاء الهدف في الدقيقة 64 من عمر المباراة بعد تمريرة عرضية من أحمد فتوح من جهة اليسار قابلها سيد عبد الله بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني سكنت الشباك.

وكان نيمار قد سجل الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعددما انطلق سيف الدين الجزيري على الجانب الأيمن بمجهود رائع ثم أرسل تميرة أمام المرمى سددها سيد عبد الله لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

وكان الزمالك قد تقدم في الشوط الأول على الفريق التونسي بهدفين دون رد.

وجاء الهدف الأول عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 26 من تسديدة قوية ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

وسجل زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعد تمريرة من شيكابالا إلى زيزو الذي سدد الكرة رائعة في الشباك.

سيد نيمار الزمالك الاتحاد المنستيري التونسي البطولة العربية

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