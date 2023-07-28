الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أهلى طرابلس: نعتز بعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية

كأس الملك سلمان
كأس الملك سلمان

أصدر نادي أهلي طرابلس الليبي، بيانا للرد على تصريحاته مدربه التونسي طارق جراية، ضد مسئولو الاتحاد العربي لكرة القدم.

يذكر أن البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان”، قد انطلقت أمس الخميس في المملكة العربية السعودية، وتستمر فعالياتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

أهلي طرابلس يرد على تصريحات مدربه في بيان رسمي (صورة)

وقال نادي الأهلي الليبي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:" إننا حين نستذكر إخوتنا في المملكة فهم أهل الكرم والضيافة والأصالة العربية ولا يمكن أن نذكرهم بغير ذلك، وإن استضافتهم لدوري الأندية العربية ما هو إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة لإخوتها العرب في مختلف المحافل".

وأضاف: "أي نقاش قد يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه ملامًا بين الإخوة يمكن تجاوزه بعيداً عن وسائل الإعلام التي تسعى لتعكير صفو لقاء الإخوة".

وأكمل: "ومن هذا المنطلق فإن النادي الأهلي وهو في مستهل مشاركته العربية يحث الجميع عن ألا تخرج الأمور عن كونها منافسة كروية تنتهي أحداثها بنهاية المباراة وتبقى علاقتنا بالأشقاء تسودها روح الأخوة".

وأتم البيان: "نسأل الله أن يوفق الجميع وأن نعطي انطباعًا لكل العالم على قدرة العرب على تنظيم المحافل الدولية ونشكر الرئيس والأمين العام بالاتحاد العربي لكرة القدم، وأمير أبها على مجهوداتهم الكبيرة في إنجاح هذا المحفل العربي الهام وظهوره بالشكل المميز والمشرف".

بيان نادي أهلي طرابلس الليبي

وكان طارق جراية، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي، شن هجوما عنيفا على الاتحاد العربي لكرة القدم، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الهلال السعودي بالتعادل السلبي بدون أهداف، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان.

ويقع أهلي طرابلس في المجموعة الثانية التي تضم كلا من الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

ومن المقرر أن يواجه أهلي طرابلس نظيره الوداد المغربي، في الرابعة عصر الأحد المقبل، أما الهلال فيلتقي مع السد القطري في الثامنة ليلا باليوم ذاته، في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

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