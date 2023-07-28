جولة فى المحافظات: تخفيض استهلاك المنشآت الحكومية.. وتوعية المواطنين

اتخذت المحافظات عدة إجراءات لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى أعقاب اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس.

وتضمنت الإجراءات: تخفيض مستويات الإنارة فى الشوارع، وصيانة الأجهزة والمحطات لتخفيض الفقد الكهربائى، ووضع جداول لمواعيد خفض الأحمال وقطع التيار عن المنازل، وغيرها من الإجراءات التى ترصدها «الدستور» فى السطور التالية.

الإسكندرية موقع إلكترونى للاستعلام عن مواعيد قطع التيار فى كل حى

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن مواعيد انقطاعات التيار على مدار الـ٢٤ ساعة، فى إطار تخفيف الأحمال على الشبكة، مع تعريف المواطنين بمواعيد الانقطاع حرصًا على سلامتهم.

ونشرت المحافظة جداول بمواعيد انقطاع التيار على مستوى جميع الأحياء، والتى من خلالها يمكن للمواطن التعرف على توقيتات الانقطاع فى كل منطقة سكنية، فضلًا عن إتاحة موقع إلكترونى للاستعلام عن الجداول الخاصة بكل منطقة.

وأكدت الشركة أنه لن يزيد انقطاع التيار على ساعة واحدة فقط بالتناوب، ولن يزيد على ٣ مرات يوميًا فى كل منطقة.

كما أطلقت إدارات الأحياء فى الإسكندرية حملات مكبرة للتصدى لجرائم سرقة التيار الكهربائى فى الأسواق والمحلات المخالفة، والتعامل الفورى مع تلك التعديات على الشبكة، فى ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بتكثيف الحملات وترشيد استهلاك الكهرباء.

مطروح تخفيض إنارة الشوارع والميادين 25%.. وحملات لضبط «سرقة التيار»

كشف المهندس طارق زكى، رئيس قطاع شبكات كهرباء مطروح، عن اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، والمحافظ اللواء خالد شعيب، منها تخفيف الإنارة العامة فى الشوارع والميادين.

وقال «زكى»: «تم التنبيه على جميع الجهات الحكومية بإطفاء جميع الأنوار والتكييفات بعد انتهاء ساعات العمل اليومية، مع مراعاة متابعة ذلك فى الفترة المسائية».

وأضاف: «تم تكثيف أعمال الصيانة لمكونات الشبكات الخاصة بالقطاع، لتقليل الفاقد الكهربى فى الشبكات، والنزول بالفاقد السنوى للقطاع عن العام السابق بمقدار ٥٪».

ونوه إلى نشر مواد للتوعية من خلال وسائل الإعلام المتاحة فى المحافظة، مع مناشدة المواطنين بترشيد الاستهلاك المنزلى، خاصة أن مطروح من المحافظات المستثناة من تخفيف الأحمال.

وشدد على تكثيف الحملات اليومية من شرطة الكهرباء، بالتعاون مع إدارة الضبطية القضائية بقطاع كهرباء مطروح، وتحرير محاضر فورية للمواطنين الذين يحصلون على التيار بشكل غير شرعى، مع تحصيل قيمة التيار المسروق حفاظًا على المال العام.

وأكد تحميل محولات الطاقة الكهربائية بالنسب المسموح بها، حتى لا تزيد نسبة الفقد الكهربائى، خاصة مع زيادة الأحمال فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم رصد زيادة الأحمال فى مدينة مرسى مطروح هذا العام عن العام الماضى بمقدار ٧ م. ف. أ.

وقال العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه رغم استثناء مطروح من خطة تخفيف الأحمال باعتبارها محافظة ساحلية، يتم تخفيض إنارة الشوارع والميادين بنسبة ٢٥٪، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف «عبدالمجيد»: «يتم الالتزام بتخفيف الأحمال وترشيد الكهرباء بالنسبة المقررة، نظرًا لأن مطروح ساحلية ويتوافد المصطافون عليها كل عام بنسب إشغال تصل إلى ١٠٠٪ حتى لا تتأثر السياحة».

وواصل: «يتم تنفيذ حملات بصفة مستمرة من إدارة الكهرباء بمجلس مدينة مرسى مطروح، للتأكد من التزام المصالح الحكومية بترشيد الكهرباء عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، وفى حالة عدم الالتزام يتم تحرير مخالفات فورية للمخالفين».

أسيوط مراعاة العدالة فى خطة تخفيف الأحمال

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الوحدات المحلية فى المراكز والمدن والأحياء بدأت فى تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، وفى الشوارع والميادين؛ لتكون بنسبة ٧٥٪ بدلًا من ٥٠٪ كما كان فى السابق، مع إطفاء الأنوار بجميع المصالح الحكومية بنسبة ١٠٠٪ عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرف الأزمات والأمن والخدمات الليلية.

وأضاف «سعد» أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بالعمل على المتابعة الدورية لترشيد استهلاك الكهرباء بكل المبانى والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهائها، فضلًا عن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية، وإلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها.

وواصل: «تم التوجيه أيضًا بالتشديد على المنشآت الرياضية بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة عقب انتهاء الفعاليات التى تقام بها مساءً، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة فى إضاءة جميع المنشآت العامة التابعة للمحافظة».

ونبه إلى وضع خطة عادلة لتخفيف الأحمال، يجرى تنفيذها بصفة مؤقتة، خاصة مع موجة الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد، وأدت لزيادة استهلاك الطاقة بصورة كبيرة والضغط الشديد على شبكات الكهرباء.

وأضاف: «يتم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال بصورة مؤقتة كل ساعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء فى هذا الشأن، مع استثناء المنشآت الحيوية والمرافق الأساسية، مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والمستشفيات والمناطق الصناعية، وغيرها، فى ظل خطة التحكم الإقليمى بالكهرباء، وحرصًا على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين».

كفر الشيخ التنسيق مع الجهات المختصة لإقامة الفعاليات الرياضية نهارًا

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بترشيد الإنارة فى الإعلانات المضيئة أيًا كانت الجهة التابعة لها، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة فى جميع دور العبادة، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات فى الجهات الحكومية والمساجد والكنائس فى غير أوقات الصلاة، وإلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى توجد على واجهاتها. وقال المحافظ: «يتم أيضًا إلزام المنشآت الرياضية الكبرى، مثل الأندية الرياضية والاستادات وملاعب كرة القدم والصالات المغطاة، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بها عقب انتهاء الفعاليات». ووجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا، واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة، واستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة فى إضاءة جميع المنشآت.

أسوان حملات للتأكد من تقليل «الإنارة» وترشيد استهلاك دور العبادة

التزمت محافظة أسوان بتطبيق توجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، عبر تخفيض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى ترشيد الطاقة فى دور العبادة والمصالح الحكومية.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مسئولى المحليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور الميدانى على أعمدة الإنارة فى الشوارع؛ للتأكد من عدم إنارتها فى الفترة الصباحية، مع إطفاء إنارة الشوارع غير الضرورية فى الفترة المسائية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إطفاء المبانى الحكومية ليلًا، وذلك ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك الكهربائى بمختلف المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن، مثل غرفة الأزمات والمكاتب المهمة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى استكمالًا لتنفيذ الكتاب الدورى رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٣، الصادر من وزارة التنمية المحلية، بقيادة اللواء هشام آمنة، بشأن ترشيد الكهرباء، إلحاقًا بالكتاب الدورى رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٢، فى ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: «تلتزم كل الجهات بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة ٧٥٪، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، وتتولى المحافظة ترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، على أن يجرى فصلها الساعة العاشرة مساءً أيًا كانت الجهة التابعة لها، مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس فى غير أوقات الصلاة».