تفاصيل انطلاق الدورة الـ16 من المهرجان القومى للمسرح باسم الزعيم عادل إمام

تنطلق الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى، غدا، وتستمر فعالياتها حتى ١٤ أغسطس المقبل.

ويشهد المهرجان تكريم عدد من الرموز المسرحية، بدءًا من الفنان الكبير عادل إمام، الذى سميت الدورة الحالية باسمه، وتصدرت صورته «البوستر» الرسمى، وذلك تكريمًا لما قدمه «الزعيم» خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة. بدأت فعاليات المهرجان، الذى يتولى رئاسته هذا العام الفنان محمد رياض، قبل الافتتاح بحوالى أسبوعين، من خلال انطلاق ورشة للتمثيل تُقدم مجانًا لمدة شهر، تحت إشراف المدرب الفنان أحمد مختار. تصاحب هذه الورشة أيضًا ورشة إلقاء يقدمها الفنان خالد عبدالسلام، وورشة فى الإخراج المسرحى يقدمها الفنان والمخرج شادى سرور، إلى جانب ورشة سينوغرافيا يقدمها مهندس الديكور والإضاءة عمرو عبدالله الشريف، وورشة إدارة مسرحية يقدمها صفوت حجازى.

ويقدم المهرجان «ماستر كلاس» للفنان والمخرج خالد جلال تحت عنوان: «كيفية صناعة النجم، مركز الإبداع نموذجًا»، الذى يتناول فيه تجربة مركز الإبداع الفنى كمعمل يتم داخله تدريب وتأهيل المواهب لسوق العمل الفنية، من خلال مدربين وأساتذة متخصصين.

ويحيى الموسيقار هانى شنودة حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما يتضمن المهرجان مسابقة التأليف المسرحى للعمل الأول، التى تحمل اسم «أبوالعلا السلامونى».

وكعادة المهرجان فى كل عام، تشهد الدورة الحالية تكريم العديد من نجوم المسرح، وهم الفنانون: صلاح عبدالله، خالد الصاوى، أحمد فؤاد سليم، محمد أبوداوود، محمد محمود، رشدى الشامى، ورياض الخولى، والدكتور سامى عبدالحليم، إلى جانب الكاتب محمد السيد عيد، ورائدة الديكور المسرحى الفنانة التشكيلية نهى برادة.