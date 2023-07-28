الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: المباحثات شملت محاور التعاون المستقبلى بين روسيا وإفريقيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في ختام فعاليات القمة الروسية الإفريقية، أنه تم تحديد المحاور المستقبلية للتعاون بين موسكو وإفريقيا.

وأضاف خلال كلمة له نقلتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه تم التباحث حول ضرورة تعزيز التعاون المعلوماتي ومكافحة الإرهاب بين روسيا وإفريقيا.

وأكد الرئيس الروسي، أن بلاده متضامنة مع إفريقيا نحو عالم متعدد الأقطاب، موضحًا أن موسكو ترفض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية وتعارض سياسة "القواعد بدلًا للقوانين" التي يفرضها الغرب، على حد وصفه.

وأضاف الرئيس الروسي أن التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر".

وتابع : "نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي".

وأشار بوتين إلى أنه لم تتم تسوية النزاعات القومية والإثنية في بعض الدول الإفريقية، وما زالت هناك أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وهو إرث النظام الاستعماري ونهج "فرق تسد".

 

 

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