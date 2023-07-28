متحدثة الخارجية الروسية لـ "القاهرة الاخبارية": إفريقيا أهم أقطاب القوة في العالم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بلادها تعتبر أن هناك عداءً غربيا ضد روسيا، لذلك قررت الاستعانة بالقوى الافريقية.

وأضافت “زاخاروفا” خلال لقاء خاص عبر شاشة “القاهرة الاخبارية” اليوم الجمعة، علي هامش القمة الافريقية الروسية، والمنعقدة في سان بطرسبورج، قمنا بالإعداد جيداً للقمة الروسية الأفريقية، فضلاً عن زيارة وزير الخارجية سيرجي لافرووف إلي بعض الدول الافريقية، علي مدار العام.

وأوضحت أن وزير الخارجية الروسي، كان دائما دؤوبًا علي وضع الأولوية لافريقيا في علاقتها مع روسيا، مؤكداً أن افريقيا أحد أهم أقطاب القوة في العالم والقدرات ووجهات النظر ويمكن تبادل الانشطة بينها وبين موسكو بالتالي فكان لابد من بناء علاقة متطورة وودية مع القارة السمراء.

وواصلت حديثها:"في الماضي كان الاتحاد السوفيتي يدعم بعض الدول الافريقية من اجل الحصول علي الاستقلال"، لافنة ان الاتحاد اتخذ الكثير من الخطوات في هذا الشأن ، ورأينا أن الشعوب الافريقية ممتنة للعشب الروسي لهذا الدعم، ولكن لابد من تحقيق المزيد من التقدم في المستقبل".