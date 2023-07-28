مسئولة روسية لـ"القاهرة الإخبارية": دول الغرب حاولت إيجاد عالم أحادى الأقطاب

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دول الغرب حاولت إيجاد عالم أحادي الأقطاب.

وقالت “زاخاروفا”، خلال لقاء خاص عبر شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، على هامش القمة الإفريقية الروسية، والمنعقدة في سان بطرسبرج: "نحن في مواجهة عالم جديد، ونقول وداعاً للعالم ثنائي القطب"، لافتة إلى أن دول الغرب حاولت إيجاد عالم أحادي الأقطاب، لكن لن يتحقق ذلك أبداً".

وأضافت: ذلك نحن أمام عالم جديد يرتكز على مبدأ تعددية الأقطاب، وسوف يكون هناك العديد من مراكز القوى الإقليمية والدولية، فضلا عن مختلف مصادر القوى الاقتصادية الأخرى، موضحة أن هذه القوى ستشكل عالما جديدا ليس اصطناعيا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن إفريقيا ورسيا ليسوا في نفس المنطقة ولكن بيننا حضارات مشتركة وبناء على هذا يمكن تبادل القدرات بيننا لتحقيق مصالح بلادنا وشعوبنا.