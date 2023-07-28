الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: مصر سجلت أفضل أداء اقتصادى فى شمال إفريقيا لعام 2022

القمة الروسية الإفريقية
القمة الروسية الإفريقية

قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر سجلت أفضل أداء اقتصادي في منطقة شمال إفريقيا لعام 2022 بمعدل نمو 6.6%، لافتًا إلى أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019 كان سببًا في زيادة حجم معدلات التجارة داخل مصر وخارجها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن التجارة البينية الداخلية في القارة الإفريقية زادت في عهد الرئيس السيسي منذ أن تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن الرئيس السيسي تحدث اليوم خلال القمة الروسية الإفريقية عن نجاح مصر داخل القارة وأن مصر هي الدولة التي يوجد بها أكبر عدد من الاستثمارات غير الغازية، مشيرًا إلى أن معدل صادرات مصر من الزراعة خلال 2022 زاد بأكثر من 110% بالإضافة إلى أن معدل صادرات مصر من البتروكيماويات زاد بحوالي 320%.

وأكد أن القارة الإفريقية تحتاج من الدولة المصرية زيادة البتروكيماويات من أجل مساعدتها على استصلاح الأراضي الزراعية.  

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