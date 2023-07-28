كاتبة صحفية: معظم دول إفريقيا لم تحقق التنمية التى تتناسب مع حجم قدراتها

علقت الكاتبة الصحفية هند الضاوي، المتخصصة في الشئون الإفريقية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة الإفريقية الروسية.

وقالت خلال لقائها بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن معظم الدول الإفريقية لم تحقق التنمية المرجوة التي تتناسب مع حجم قدراتها ومواردها.

وشددت على أهمية تعميق التعاون القائم على احترام سيادة وإرادة واستقلال دول القارة، بما يحقق مصالح شعوبها بعيدًا عن حالة الاستقطاب التي تشهدها الساحة الدولية، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال كلمته القمة، التي طالب فيها بصياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة، وفقًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأشارت إلى أن الرئيس طالب خلال كلمته بضرورة اتخاذ قرارات من شأنها التصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن لشعوب القارة السمراء، لافتة إلى أن الكلمة تضمنت رسائل مهمة منها أبرزها أن مصر تتمسك بسلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته، إيمانًا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وأن العالم يتسع للجميع.