الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث بالشئون الدولية: الجيش الأوكرانى منهك وبدأ استخدام مرتزقة دول أخرى

جريدة الدستور

قال رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشئون الدولية، إن الجيش الأوكراني منهك وبدأ يستخدم مرتزقة من دول أخرى.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن التصعيدات باتت واضحة وسيادة الموقف، لافتًا إلى أن كلا الطرفين سواء الروسي والأوكراني قررا أن يضغطا على المجتمع الدولي في حربهما وأظهر مدى قوة صلابتهما.

وواصل حديثه قائلًا: "فعندما قام الجيش الأوكراني باستهداف جسر القرم الروسي، بدأ التحول الاستراتيجي بالنسبة إلى روسيا، خاصة أنه أيضًا تقوم باستهداف الممر الوحيد في البحر الأسود على العالم في أوديسا، بدأت تظهر وتستخدم هذه القوة للرد على أوكرانيا عقب أحداث جسر القرم.
وأكد الباحث في الشئون الدولية، من هنا يحاول كلا الطرفين الضغط على الجانب الآخر من خلال استهداف الأماكن الحساسة والمهمة والاستراتيجية التي تشكل دخلًا اقتصاديًا. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الروسية تتقدم على اتجاه كراسني ليمان، حيث استولت على معاقل القوات الأوكرانية، وتتوغل في عمق دفاعات العدو.

صرحت وزارة الدفاع في بيان لها: "واصلت وحدات الهجوم التابعة للواء المدفعية الآلية الخامس عشر التابع للجيش الثاني، تحقيق النجاح في منطقة سيرغييفكا التابعة لـجمهورية لوجانسك، على اتجاه سفاتوفو، واستولت على عدة مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، وتقدمت في عمق دفاع العدو بمقدار 1.5 كيلومتر".

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