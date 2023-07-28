الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: توعية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بالمنيا

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن تنظيم ندوتين للتوعية بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية تحت عنوان "المساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات" فى إطار الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و"حقوق وواجبات المرأة فى قانون العمل" والقرارات الوزارية ارقام 43 و 44 لعام 2021..ويأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التي تقوم بها المديرية لتوعية َتثقيف العمال في مختلف المنشآت أحكام القانون، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق العمال وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج ودفع عجلة الإقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة المساواة بين الجنسين طبقاً لمعايير العمل الدولية.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريره للوزارة، أن الندوة الأولى شملت المساواة بين الجنسين في القانون، بحضور 25 من العمال، وألقت المحاضرات تريزة سلامة ترياق كبير باحثين ومدير تراخيص الأجانب وعضو بوحدة تحقيق المساواة، وبحضور سيد رشاد مدير مركز التدريب، وتحت إشراف عزة الجندى مدير إدارة المراة.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة الثانية تطرقت لمناقشة واستعراض القرارات الوزارية أرقام 43 و 44 الخاصة بتحديد الأعمال المسموح للمرأة العمل فيها وكذلك المهن المحظور العمل فيها في إطار أحكام قانون العمل التي تنظم عمل المرأة وتحدد حقوقها داخل المنشآت العاملة فيها،وكذلك واجباتها التي يجب أن تقوم بها في إطار من المساواة مع غيرها من العاملين داخل تلك المنشآت.

IMG-20230728-WA0026
IMG-20230728-WA0026
IMG-20230728-WA0025
IMG-20230728-WA0025
IMG-20230728-WA0024
IMG-20230728-WA0024
IMG-20230728-WA0023
IMG-20230728-WA0023
IMG-20230728-WA0022
IMG-20230728-WA0022

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

"شعبة الذهب" تُحذر المواطنين من عيار دخيل على السوق المحلية

مقارنة بـ 2022.. ننشر نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 10 مواد

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

اتحاد الكرة يرفض طلب المصرى بتأجيل مباراته فى كأس مصر (مستند)

مهرجان العلمين.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟