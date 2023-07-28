الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المجلس الانتقالى بـ النيجر: وقف العمل بالدستور وحل مؤسسات الدولة

النيجر
النيجر

أعلن المجلس الانتقالي في النيجر، عن وقف العمل بالدستور وحل مؤسسات الدولة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قد أعلن يوم الجمعة، على التليفزيون الرسمي في النيجر عن أنه أصبح رئيسًا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء.

وأشار إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".

وتولى تشياني، قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2015 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

"شعبة الذهب" تُحذر المواطنين من عيار دخيل على السوق المحلية

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

مقارنة بـ 2022.. ننشر نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 10 مواد

اتحاد الكرة يرفض طلب المصرى بتأجيل مباراته فى كأس مصر (مستند)

مهرجان العلمين.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟