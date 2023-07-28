المجلس الانتقالى بـ النيجر: وقف العمل بالدستور وحل مؤسسات الدولة

أعلن المجلس الانتقالي في النيجر، عن وقف العمل بالدستور وحل مؤسسات الدولة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قد أعلن يوم الجمعة، على التليفزيون الرسمي في النيجر عن أنه أصبح رئيسًا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء.

وأشار إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".

وتولى تشياني، قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2015 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.