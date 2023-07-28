الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: مصر لها دور فاعل فى تعزيز الشراكات مع كافة الأقطاب الدولية

القمة الأفريقية الروسية
القمة الأفريقية الروسية

علق الكاتب الصحفي، جمال رائف، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة الإفريقية الروسية.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر لها دور فاعل في تعزيز الشراكات مع كافة الأقطاب الدولية والداخل الإفريقي.

وأضاف أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الروسية الإفريقية، المنعقدة في مدينة سان بطرسبرج الروسية تعكس الدور الفاعل للدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، وحجم وعمق الشراكة التاريخية، التي تجمع بين الدول الإفريقية وروسيا.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس خلال القمة تضمنت عرض رؤية مصر تجاه التعاون الروسي الإفريقي، في ظل الظروف العالمية الراهنة، وآليات التعامل مع الأزمات العالمية.

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