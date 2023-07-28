جمال رائف: كلمة الرئيس السيسى اليوم عبرت عن الشواغل الإفريقية

علق الكاتب الصحفي، جمال رائف، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة الإفريقية الروسية.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية الروسية عبرت عن الشواغل الإفريقية.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت العديد من التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن هناك متغيرًا دوليًا الآن يفرض نفسه على المجتمعات الخاصة بالدول النامية والإفريقية بشكل خاص.

وأشار إلى أن مصر لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بأمن وسلامة الجانب الإفريقي، كما أن مصر وقعت اتفاقيات التجارة الحرة وإنجازها يحسب لها ومنظمة الكوميسا ودعم المشروعات الخاصة بالإطار الإفريقي.